Recuerdan con cariño a Don Armando Rosales Palacios, ‘el papá de todos’

“Mi papá empezó a trabajar desde chiquito como bolero, limpiaba zapatos. Entonces esa es una enseñanza que nos deja a todos: el trabajo desde chiquitos, no importan las circunstancias. Mi papá por obvias razones no terminó sus estudios ni de primaria, secundaria ni de ingeniería, pero se fue desarrollando, porque era un hombre muy visionario. De un negocio que empezó rentando un local, con una máquina fiada que él pagaba mes con mes, trabajando para el Grupo Industrial Saltillo, fue tomando fuerza y renombre y creció hasta tener dos empresas y más propiedades”, comentó Acela Rosales, hija menor de don Armando.

“Yo llegué de Estados Unidos y don Armando me abrió sus puertas; trabajamos juntos un gran trayecto él y yo. Como persona, como jefe mío, siempre tuve una gran satisfacción con él. Él siempre respetó el trabajo, que si yo buscara una forma de honrar su memoria sería trabajando”, comentó Jesús Amado, quien trabajó al lado de don Armando por 12 años.

“No supimos cómo fue, dónde, a qué hora, solo empezó con malestar en la garganta, un poco de escalofríos como una gripa, se hace la prueba y en dos días le dicen; de un día a otro le avanzó mucho la neumonía y por eso lo tuvieron que internar para monitorearlo”, comentó Acela entre lágrimas.

“Él falleció el 21 de diciembre en la ciudad de Monterrey, en el Hospital San José; tuvo que ser trasladado allá por complicaciones en su salud. Al principio no lo atacó tan rápido porque mi papá fue un hombre muy deportista, era muy sano y se cuidaba mucho, pero desafortunadamente empezó a disminuir su sistema inmunológico y la enfermedad fue muy agresiva con él, porque empezó con sus pulmones, siguió con su hígado, el corazón y los riñones”, agregó.

“Era un hombre demasiado fuerte, estaba muy bien para su edad, lamentablemente este virus vino a arrebatarnos lo que más queríamos, la piedra angular de nuestra familia, como muchas familias se han quedado”, aseveró.

“Cuiden lo que fue mi vida, todo mi trabajo. Entonces tenemos un gran motivo para seguir de pie, que es cuidar a mis hermanos los más chiquitos y seguir con estos negocios adelante y más por esa semilla que él nos dejó”, finalizó la menor de ocho hermanos.

