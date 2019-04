Recuerdan este 30 de abril a niños de la Guardería ABC

Las familias de las víctimas mortales del incendio de la guardería ABC de esta ciudad, ocurrido hace casi 10 años, recuerdan a las niñas y niños que perdieron la vida, con globos, veladoras y oraciones.En el exterior de instalaciones de lo que fue la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se incendió el 5 de julio de 2009, las familias realizan labores de limpieza, arreglan las cruces, colocan globos y flores.La integrante y vocera de la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños, Juanita Luna Hernández, señaló en entrevista para Notimex que las familias de las 25 niñas y 24 niños que perdieron la vida en el siniestro recuerdan a sus menores en el Día del Niño.“En honor a nuestros hijos con un globo, una veladora, una oración, hemos venido celebrando este día, por así llamarlo; en algunas ocasiones hemos realizado una misa en su memoria”, expuso la mamá de Jonathan de Jesús, quien perdió la vida en el incendio.Señaló que algunas familias que perdieron a sus hijas e hijos han tenido más menores, “la vida continúa y tenemos que dar nuestra mejor cara con los que están”.Sin embargo, destacó, también hay otras familias que perdieron a sus únicos hijos o hijas en el incendio de la guardería ABC ubicada en la colonia Y Griega al sur de la ciudad y cuando llega el 30 de abril “se encierran a no querer saber nada de ese día”.Quienes acuden a lo que fueron las instalaciones de la guardería ABC a arreglar las cruces buscan dejar ahí algún artículo alusivo a las niñas y niños, además de recordarle a la sociedad que todavía no se hace justicia.Luna Hernández reiteró que “todavía no hay justicia y ellos se quedaron en esa edad que es la más bonita, la niñez, la inocencia que había en nuestros hijos ahí se quedó”.Las familias de las víctimas mortales de la guardería ABC deben recordar de esa forma a sus niñas y niños, desde meses de nacidos hasta casi cuatro años de edad, pues a nadie le gusta ir al lugar donde pasaron momentos bonitos las y los pequeños.“Tristemente a nadie nos gusta ir a ese lugar, a las que podemos ir a la guardería, no todas, las mamás, han regresado, es muy difícil ir a ese lugar”, externó Juanita Luna Hernández.Quienes pueden acuden cada año con anticipación al Día del Niño a las ruinas de la guardería, también acuden a los lugares en que descansan los restos de sus pequeñas y pequeños, para llevarles flores y globos y pasar un rato en el lugar.La madre de Jonathan de Jesús externó que pareciera que se está perdiendo el interés en el caso de la guardería ABC, pues han transcurrido casi diez años sin justicia y las familias afectadas y la sociedad necesitan su esclarecimiento total.Planteó que “hay muchos intereses y hay un manto de impunidad enorme, pero tenemos fuerzas para seguir luchando y este 30 de abril la mejor manera de recordarlos es no dejar de pedir justicia”.La sociedad no olvida este acontecimiento que ha sido catalogado como la peor tragedia infantil que se haya presentado en México y las madres y padres de los pequeños menos lo olvidarán, aseguró.Poco después del mediodía del 5 de junio de 2009 el fuego inició en una bodega propiedad de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal y se extendió al inmueble contiguo que era la estancia infantil ABC subrogada por el IMSS.La propagación de las llamas ocasionó la tragedia que enlutó a 49 familias e hizo que 106 menores tengan que lidiar de por vida con las secuelas que el humo y el fuego ocasionan en su salud, además de las 14 asistentes educativas que sufrieron lesiones.