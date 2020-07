Recuerdan influencia pop de Frida Kahlo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Frida Kahlo es quizá la pintora mexicana más famosa –que no más importante– a nivel internacional, explica la artista visual Dalia Martínez.



Su imagen con sus características flores y su gruesa ceja y bigote puede encontrarse en un sinfín de espacios como en películas de Disney (Coco), canciones y hasta Barbies, eso sin dejar de lado productos como ropa, tazas, mochilas, aretes, cuadernos, etcétera.



Su relevancia, señala la experta, llamó a muchos hacia una revalorización de la esencia de lo mexicano.



“Esta es la labor a destacar de la figura de Frida, ser un estandarte, un ícono que se extiende en la cultura popular y que permea todos los estratos, desde lo más comercial hasta la alta cultura”.



Para celebrar el 113 aniversario de su nacimiento –nació el 6 de julio de 1907– estas son algunas de sus apariciones dentro del medio del entretenimiento.



En la cinta de Disney que retrata la tradición mexicana del Día de Muertos, no podía faltar la figura de Frida. En una parte aparece una versión de ella cuando Héctor se disfraza de ella para cruzar al mundo de los vivos; sin embargo, más adelante en la película es donde se puede ver a la creadora en su estudio, donde ayuda a Miguel en la tierra de los muertos.



Por otra parte, aparece también en el álbum Rebel Heart, de Madonna, ya que la cantante estadunidense es ferviente admiradora de Frida y tiene incluso obras de la pintora.



En la portada de su disco de 2015 se le puede ver con cintas atando su rostr0, así como un retrato de Frida Kahlo.



“La portada tiene una referencia muy directa, nunca ha hecho una declaración de que así sea, pero se han hecho muchas analogías. Se le ha preguntado y dice que no es referencia directa, pero sí que Frida es una inspiración clara de su discurso”, dijo el periodista musical Ricardo Pineda a EFE en 2019.



Incluso, en el aniversario 112 de la artista, que fue esposa de Diego Rivera, Madonna subió un fotomontaje de la obra Las Dos Fridas, en el que ambas se toman de la mano.



Acompañó a esta imagen con un texto en el que se lee “Feliz Cumpleaños Frida Kahlo... Madama X... eternal Muse”.