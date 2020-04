Recuerdan tragedia en mina Guadalupe

Escuchar Nota

Minas de Barroterán, Coah.- Mineros pertenecientes al Sindicato Nacional Democrático encabezados por su líder, Ismael Leija Escalante, recordaron ayer a los 153 mineros caídos en la Compañía Guadalupe, la mañana del 31 de marzo de 1969, trágico evento que enlutó a la región, al estado y a todo el país, dejando en el desamparo a familias completas en este mineral.



El tributo que ofrecieron ayer los mineros democráticos fue diferente a como tradicionalmente se hace cada año, no hubo misa, no hubo presencia de deudos como se acostumbra cada año, porque se respetaron las medidas sanitarias que hoy obligan las autoridades para evitar el contagio del Covid-19.



La conmemoración inició a las 9:00 horas con la colocación de arreglos florales de parte de todas y cada una de las secciones mineras del estado de Coahuila y La Perla Chihuahua, pero en esta ocasión los encargados de colocar cada ofrenda fueron los empleados de una florería de este mineral.



En años anteriores cada comité local de sección minera llegaba y colocaba su respectivo arreglo floral, ahora por las medidas de la contingencia sanitaria se determinó una medida preventiva y solo dos personas colocaron las 10 coloridas ofrendas para recordar así a quienes en 1969 murieron en el cumplimiento de su deber.



Antes de la llegada de los integrantes de comités locales mineros, se pudo apreciar la llegada de algunos deudos, uno dijo ser cuñado de uno de los caídos, otro hijo que acudió acompañado de su esposa y otro sobrino, y se presentaron para recordar a sus seres queridos, pero por separado y solo un momento y se fueron del lugar.



Fue a las 11:00 horas cuando arribó a la plaza principal el secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, seguido y a cierta distancia por un grupo de mineros de la sección 147, 288 de Monclova y el resto de la Región Carbonífera y de Nava, cuidando de no aglomerarse, poco a poco fueron haciendo las guardias de honor y posteriormente se retiraron en pequeños grupos de la misma forma como llegaron.