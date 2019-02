Reculó ‘Lencho’; hay libertad de expresión

“Las críticas son aceptables y la libertad de expresión en Ciudad Frontera existe y seguirá existiendo, además que jamás me ha pasado por la mente demandar a alguien por alguna opinión emitida, no es mi estilo, yo sólo me dedico a trabajar”, declaró Florencio Siller Linaje, alcalde de Frontera.El alcalde Florencio Siller aseveró que la administración a su cargo se mantiene con las puertas abiertas, insistiendo que las críticas son aceptables, y sobre el video que circuló por redes sociales hay una mala apreciación de los hechos, por eso ofreció entrevista a todos los medios informativos.“Nunca jamás me ha pasado por la mente demandar a alguien por alguna opinión emitida, no es mi estilo, yo me dedico a trabajar porque soy un apasionado del trabajo, y con los medios de comunicación con los que he tratado son altamente responsables, y todos sabemos nuestros límites”, declaró el Alcalde.Al preguntarle sobre la campaña de agravios recibidos en redes sociales, dijo que existe la libertad de expresión y todos tienen derecho a ello, y a todos les asiste los derechos humanos, y que lo haga valer quien se sienta agraviado.“Pero yo no me siento agraviado, ni ha nadie le he faltado el respeto para que me señale, además que el aprecio que me demostró todo mi equipo de trabajo, también me lo demuestran los ciudadanos, y eso me da tranquilidad, me fortalece y me hace más responsable”, dijo.Siller agregó que tan es así que están organizando la segunda edición del Premio Municipal de Periodismo, porque desea reconocer la labor que tienen los medios informativos de ser formadores de opinión.