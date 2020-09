Recupera Coahuila 13 mil empleos: Miguel Riquelme

Escuchar Nota

“Nosotros sacrificamos El Grito, y evitamos así aglomeración de personas en los municipios de Coahuila; es nuestro compromiso”, explicó.

“Vamos por buen camino, y esto se debe al esfuerzo conjunto y al trabajo que se está realizando”, mencionó el gobernadoral señalar quesigue avanzando en la recuperación de empleos.Al presidir la reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna, el Mandatario estatal advirtió que hasta ahora se han rescatadoSegún cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el mes de agostopor lo que la entidad continúa su marcha en la recuperación de fuentes de trabajo tras los perdidos durante la pandemia.Riquelme Solís refirió que parte de la estrategia para esta recuperación fue echar a andar todo un andamiaje de apoyos a través de la Secretaría de Economía, que mediante el programa “Impulso Económico Nafin-Coahuila”, del 25 de mayo a la fechaEn ese sentido, informó que dichos créditos incluyen meses de gracia y cinco años para pagar, con ello se ha favorecido a 270 empresarios, de los cuales un 85 por ciento son micro y pequeñas empresas, lo que ha permitido que se reactiven y recontraten personal.Además, mediante la Secretaría del Trabajo del EstadDe la misma manera, el gobernador Miguel Riquelme exhortó a la población a continuar con las acciones preventivas durante la celebración del Día del Grito de Independencia, para que no relajen las medidas sanitarias y se preserve así la tendencia a la baja de casos por coronavirus.Invitó a la población a seguir la transmisión de la ceremonia del Grito de Independencia, que en esta ocasión será de manera virtual y podrán verla por la página de Facebook: Gobierno del Estado de Coahuila, en punto de las 21:45 horas de este 15 de septiembre.Una vez más, reconoció que la ceremonia con este formato es una acción que sacrifica la economía, porque los habitantes no salen y no gastan, pero sin duda se trata de un manejo responsable de la situación.Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, hizo una presentación para detallar cómo va abriendo el comercio organizado en La Laguna.Mencionó que en Francisco I. Madero se está al 91 por ciento, con mil 379 comercios abiertos; en Matamoros están al 80 por ciento, con mil 881 comercios funcionando; en San Pedro de las Colonias a un 82 por ciento, con mil 848; en Viesca 96 por ciento funcionan, es decir 136 lugares; y Torreón está a un 92 por ciento, con 25 mil 202 trabajando.Por su parte,En su momento, el Subcomité Regional de Salud informó que en conjunto, Estado y Municipios, han entregado más de 150 mil cubrebocas e información sobre su uso correcto entre los ciudadanos de La Laguna.Se donaron insumos para el personal de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), específicamente, 500 mascarillas y 400 batas de aislamiento, en las últimas dos semanas.Además de continuar con revisiones y con la promoción de protocolos sanitariosHasta el Centro de Convenciones de Torreón (CCT) acudieron representantes de las alcaldías de Torreón, San Pedro de las Colonias; Matamoros, Viesca y Francisco I. Madero.