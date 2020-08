Recupera Coahuila empleos

Escuchar Nota

Edith Mendoza | Arturo Estrada Saltillo Coah.- Finalmente Coahuila comienza a recuperar empleos, pues durante julio el saldo de plazas laborales fue positivo, con 6 mil 645 altas.





Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía, aseguró que aún faltan por recuperar 36 mil 302 empleos que se han perdido durante la pandemia.





“Esto nos pone con muchos empleos por recuperar. Esto ha sido gracias a algunas inversiones que han venido arrancando. También, a la reactivación económica que se tiene desde el 18 de mayo, que nos da la confianza de seguir avanzando. De a aquí diciembre esperamos que sigan los números positivos, y podamos recuperar una gran cantidad este año”, dijo.



Durante el primer semestre del año se perdieron 42 mil 947 plazas laborales en la entidad. Coahuila forma parte de los 16 estados del país que reportaron nuevos empleos en julio.



“Es un buen número, somos el tercer estado a nivel nacional en recuperación de empleos, solo Chihuahua y Baja California obtuvieron una recuperación un poco mayor. Estamos esperando que el Seguro Social mande la información detallada por municipio y por sector. En eso estamos trabajando ahorita”, agregó.



Estimó necesario seguir impulsando medidas para que se mantengan las fuentes de trabajo, sobre todo cuando se presenta un cierre constante de establecimientos.



“Coahuila en 2019 fue el estado con mayor atracción de inversión directa per cápita, tenemos que rescatar ese logro, por eso seguimos haciendo giras virtuales; debemos promover a los estados, sobre todo si el país no está haciendo esa labor. La inversión tiene que seguir llegando”, comentó.







‘Será lenta’



La pérdida de empleo en el país y en la entidad, ha sido muy grave en lo que va de 2020, que no se prevé se alcance a recuperar en el corto ni mediano plazo, consideró Sergio Hernández Lozano, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas Coahuila-Sureste (IMEF).



“Se perdieron más empleos de los que se van a poder generar en el año, resultado de factores locales e internacionales. No se vieron apoyos reales o incentivos desde la llegada de Covid”.