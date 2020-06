Recupera el SAT 28 mil millones de pesos de empresas evasoras

Escuchar Nota

En lo que va del año,, antes hubo otros que no hicieron mucho ruido, pero tuvieron que resarcir el daño por haber evadido impuestos con el uso de facturas para simular operaciones.y, por lo tanto, no están obligadas a darlo a conocer al público. Aunque lo hicieron por otra vía, no tuvo el mismo efecto mediático, pero pagaron 2 mil millones de pesos.El acuerdo incluyó, además de reparar el daño al erario, dar a conocer que actuaron mal e invitar a contribuyentes a no seguir su ejemplo.Vía edictos publicados en periódicos de circulación nacional confesaron haber sido evasoras.Simec International, que forma parte del grupo acerero Simec, dio a conocer a principios de 2020 en un periódico nacional en la sección de avisos notariales y edictos, un aviso en el cual informó que celebró un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.El texto de dos párrafos entrecomillado incluía el siguiente exhorto: “Se invita a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales y acercarse a las autoridades para aclarar dudas”.Lo mismo hicieron la siderúrgica Orege S.A. de C.V., la manufacturera Perfiles Comerciales Sigosa, la fabricante de tubos de acero Siderúrgicos Noroeste y Simec Acero.A los 2 mil millones de pesos recuperados en enero pasado se suman las de grandes contribuyentes de renombre.En algunos casos aprovecharon el programa de repatriación de capitales, mediante el cual pagaron una tasa del ISR de 8% en vez de 30%.Destaca América Móvil al ser la primera empresa que este año se puso a mano con el fisco.La telefónica, parte de las empresas derelacionados con la venta de restaurantes Vips.Despuéspor su parte, llegó a un acuerdo para