Recupera Guardia Nacional más de 100 mil litros de combustible posiblemente robado

Trabajamos para recuperar los bienes de la nación. En acciones distintas en #Tabasco y #Durango aseguramos un total de 104 mil 500 litros de hidrocarburo sin documentos que avalaran su legal procedencia. En ambos casos, los conductores de los tractocamiones fueron detenidos. pic.twitter.com/2ryll70Dwm — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) August 16, 2020

Como parte de las acciones para combatir el r, laEn un primer hecho, elementos de la corporación de seguridad ubicaron un tractocamión de doble remolque que circulaba sin carteles de identificación sobre la, en Tabasco.Luego de detener su camino, el conductor de la unidad dijo no contar con el comprobante fiscal emitido por el importador del combustible que transportaba.Al no poder demostrar la legal posesión y procedencia de los, estos quedaron a resguardo de la GN.En una segunda acción, guardias nacionales marcaron el alto a un tractocamión acoplado a semirremolque y remolque tipo tanque, por una infracción de tránsito, sobre laen Durango.El conductor refirió transportar 62 mil litros de hidrocarburo, pero al igual que el primer caso, no pudo acreditar la legal procedencia y traslado de la carga.Ante la probable comisión de un delito, ambos conductores fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.