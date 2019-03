Recupera las ganas de vivir con un café

Gerardo García es un joven de 21 años que hace un año comenzó a sufrir depresión, la cual lo llevó a estar internado en el Centro de Salud Mental tras un intento de suicidio.Al principio no sabía qué era lo que le pasaba, pero estaba desesperado, por lo que contactó a personas de la campaña contra el suicidio Toma un Café Conmigo.“Tuve varias sesiones con sicólogos, con personas que me ayudaron a entender que yo sufría de depresión, que sí es una enfermedad, que no es como se piensa por tabú que es sólo una debilidad. Con el tiempo tuve que ir a un siquiatra y me dio medicinas, y estuve internado dos semanas.”Y es que cuando la depresión se presenta ensombrece la percepción de la realidad y a Gerardo le provocó perder su carrera universitaria, a su pareja y le quitó las ganas de vivir.“Ya no duermes, perdí escuela, perdí pareja, estudiaba arquitectura, me iba mal en las clases, ni siquiera quería ir. Te sientes cansado, desanimado y le adjudicas eso a otro tipo de cosas cuando en realidad es depresión”Después de seis meses de terapia y de animarse a tomar medicamento controlado, Gerardo muestra un mejor semblante, y por la experiencia aconseja a quienes enfrenten un desánimo generalizado a que se olviden del qué dirán y busquen ayuda.“Ahora ya son otros tiempos, ya no es lo clásico de que ‘sea machito no llore’; se vale llorar. Mi error fue ese, encerrarme, creer que yo podía resolverlo solo y no es así, porque la depresión es una enfermedad. Tienes que hablarlo, expresarlo y buscar ayuda”.Gerardo García tiene claro sus objetivos de viajar y empezar a trabajar para en un futuro cercano retomar sus estudios, y hoy puede disfrutar cada día, gracias a que pidió ayuda por medio de la página de Facebook de la campaña Toma un Café Conmigo, la cual está impulsada por jóvenes saltillenses, quienes ofrecen un café y la escucha suficiente para que las personas con ideas suicidas se tranquilicen y concienticen sobre el problema que tienen, para posteriormente canalizarlas con especialistas que los ayuden a tratar la llamada “enfermedad del siglo”.