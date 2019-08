Recuperación de Lichnovsky es una incógnita

El defensa chileno Igor Lichnovsky sufrió un edema en la rodilla derecha, confirmó este domingo el club de futbol Cruz Azul, aunque no se menciona cuánto tiempo estará fuera de las canchas."Tras los estudios realizados por el cuerpo médico, se determinó que Igor Lichnovsky sufrió un edema de la unión menisco capsular lateral de la rodilla derecha”, informó el cuadro celeste a través de un comunicado.Aunque no se menciona cuánto tiempo estará de baja, se estima que sean dos las semanas sin actividad para el futbolista chileno, que en este inicio de torneo es ocupado por el portugués Pedro Caixinha como contención."A pesar de que la lesión no es de gravedad, el plan de recuperación a seguir dependerá de la evolución del jugador”, concluye el equipo cruzazulino en la información proporcionada.Lichnovsky salió con la molestia al minuto 42 del partido que perdieron 3-0 con Querétaro, el cual se realizó en La Corregidora la tarde del sábado.