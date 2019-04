Recuperan 2 mdp los pasajeros de Interjet

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recuperado, hasta ahora, 2 millones 93 mil pesos a favor de pasajeros que fueron afectados por las cancelaciones de vuelos de Interjet.La recuperación fue el resultado de 259 conciliaciones con pasajeros que sufrieron cambios de itinerario o cancelaciones de vuelo, dijo Profeco a Grupo Reforma.La situación que atraviesa Interjet es difícil y, sobre todo, inoportuna, a poco más de 15 días del periodo de Semana Santa.Según la Profeco, del 25 al 31 de marzo hubo 75 vuelos cancelados por la aerolínea, una situación que afectó a 11 mil 936 pasajeros, lo cual adjudicó a retrasos en itinerarios en aeropuertos, movimientos operacionales y la falta de algunos tripulantes, aunado a una ocupación promedio superior a 90%. Sin embargo, durante el fin de semana los pasajeros de la aerolínea escuchaban en sus ventanillas un solo argumento: la falta de personal, tanto de pilotos como sobrecargos.Este factor habría sido decisivo para la crisis que atravesó la compañía este fin de semana, pero formaría parte de un problema operativo-financiero de fondo. Una fuente cercana a la industria que pidió no ser citada, señala que Interjet vendió comercialmente más horas de las que tenía disponible su tripulación, tanto de sobrecargos como de pilotos, debido a que habían llegado a su límite mensual de 90 horas para pilotos y de 180 para tripulantes, según la Ley Federal del Trabajo.Esto fue confirmado por personal de la aerolínea, que se limita a decir que “les querían hacer trabajar de más”.Por si no fuera suficiente, Interjet y el sindicato de la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) pactaron cambios al contrato colectivo de trabajo de tripulaciones que implicarán más horas de servicio, lo que pondría en riesgo la seguridad aérea de los vuelos, aseguraron pilotos de la aerolínea.“La empresa pactó con el sindicato de la sección 15 de la CTM, pero muchos estamos inconformes, pues se había ofrecido que primero se iba a traer a la mesa de negociación por si algo no estaba bien y ahorita prácticamente el sindicato ya pactó con la empresa”, comentó uno de los pilotos que labora en la compañía.El trabajador aseguró que, sin ser consultados, los pilotos ahora enfrentan estos cambios y tienen poco margen para revertirlos.Una de las modificaciones, que empezarán a aplicarse a partir del 1 de mayo, implica que ahora los aproximadamente 700 pilotos de Interjet puedan operar un sexto vuelo corto en un día del mes, según una carta compartida por pilotos a Grupo Reforma y que fue presuntamente firmada por Francisco Arias, director de Administración de la empresa.Asimismo, en cuatro días podrán realizar hasta cinco aterrizajes o vuelos cortos, también en un mes, lo que desgasta a los pilotos porque no les queda tiempo para descansar e incluso comer, alertó el piloto.