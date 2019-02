Recuperan dos cuerpos entre los restos de avión de Amazon

La policía de Texas halló este lunes dos cuerpos entre los restos del Boeing 767 de la empresa de carga Amazon Prime que se estrelló el domingo en una bahía al sur de Estados Unidos.Los equipos de emergencia seguían buscando al tercer tripulante, quien también falleció cuando el avión se estrelló en la Bahía Trinity a las afueras de Houston mientras iniciaba las maniobras de aterrizaje en el aeropuerto intercontinental George Bush.De acuerdo al jefe de policía del condado de Chambers, Brian Hawthorne, aún no se han encontrado las cajas negras de la aeronave, operada por la empresa Atlas Air Worldwide.Un video distribuido por la oficina de Hawthorne muestra los fragmentos del avión y su carga desperdigados en la costa, expuestos luego de que bajara la marea.También existe un video de cinco segundos tomado por la cámara de seguridad de una prisión cercana que registró el incidente, pero aún no se ha hecho público."La aeronave aparece en el video mientras desciende abruptamente, con la nariz hacia abajo", explicó el presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Robert Sumwalt.Por el momento no se conocen las causas que provocaron la caída del avión y la muerte de sus tres ocupantes, destaco Infobae El Boeing 767 se estrelló cerca de la pequeña ciudad de Anahuac, a unos 60 kilómetros del centro de Houston, mientras se preparaba para aterrizar en un vuelo proveniente de Miami.En tanto la empresa de carga Atlas Air Worlwide ha estado operando vuelos para Amazon Prime, el servicio premium de la compañía de venta online fundada por Jeff Bezos, desde el 2016.