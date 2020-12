Recuperan los villancicos de Sor Juana en nuevo disco de música virreinal mexicana y corrido

Escuchar Nota

"(Ellos plantean) que, de alguna forma, el villancico le hereda ciertas estructuras, contenidos y formas al corrido. Hay muchos vasos comunicantes entre ambos", expone en entrevista Martínez (Guadalajara, 1975), director de Favola In musica.



"Pero esto, al estar sólo en el papel, no nos dice mucho a nosotros como músicos, como intérpretes", continúa. "Lo que se me ocurrió fue: vamos a hacerlo, pero en la práctica, en la interpretación, en la ejecución; vamos a ver qué sucede con esto al llevarlo a cabo musicalmente. Y fue lo que hicimos".

"No estamos haciendo villancico banda o villancico mariachi. Cada uno tiene su lugar en el disco, y tratamos de cuidar que la sonoridad de lo virreinal y de lo del corrido sea lo más históricamente informada posible", sostiene el intérprete.



"No historicista, porque no estamos haciendo un rescate arqueológico como tal, porque tampoco sabemos exactamente cómo sonaban con fidelidad la música virreinal ni el corrido de finales del siglo 18. Hacemos aproximaciones, obviamente, y tratamos de acercarnos informándonos, asesorándonos, a estas sonoridades".

"Lo cual la verdad también enriquece mucho la interpretación como cantante; te da otras herramientas, te da otras posibilidades, y yo creo que el público agradece que la música también se pueda ver", destaca Martínez.

"Se imaginan todo el nacimiento. El colectivo imaginario del mexicano vuelve inherente a la Navidad el villancico. Y justo no es así", lanza el actor y barítono, precisando que, en su génesis, se trataba de un género popular, arrabalero -por ponerlo en un término actual-, cantado por la gente que vivía en las villas, o villanos, durante las romerías.



"Había villancicos cómicos, de escarnio, eróticos, de amor, de desamor, épicos, laudatorios obviamente, religiosos; pero la veta religiosa fue lo último en su progresión histórica. Es hasta el barroco cuando se vuelve un recurso de la Iglesia para atraer a más audiencia. La Iglesia tuvo esa visión enorme de decir: '¿Esto les gusta?, pues vamos a adoptarlo nosotros'".

"La verdad es que ella aprovecha para meterle de su ingenio, de su crítica y un humor a lo mejor no tan evidente, pero que sí la caracterizaba no nada más en los villancicos, sino en más de sus escritos", señala Martínez.

"Si de una mujer la ciencia / tiene razones precisas, / mirad, Pedro, que es violencia, / concedidas las premisas / negarle la consecuencia", escribe la monja.

"¡Déjenle velar, / que su pena es mi gloria, / y es mi bien su mal!", piden unos. "Si a sus ojos corrió la cortina / el sueño sutil, / y por no ver mis culpas, no quiere los ojos abrir, / ¡déjenle dormir!", exigen los otros.

"Está en nuestras catedrales, en nuestros archivos públicos y privados, en Durango, en Guadalajara, en la misma Catedral de México que es un universo. Y creo que le seguimos debiendo a nuestra música virreinal", responde el creador tapatío.

"Porque ya la música virreinal tiene un mestizaje, está impregnada de la Conquista, de lo que surgió de la Conquista", precisa Martínez. "También fue una conquista musical y nosotros pusimos nuestro granito de arena, y ahí está, le guste o no a la gente".

