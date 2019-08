‘Recuperar posición del PAN, el objetivo’

El principal objetivo es recuperar la posición del Partido Acción Nacional y mostrarle a los habitantes de Piedras Negras que es el mejor partido, que tiene experiencia y que presenta un verdadero cambio, destaca Felipe Soto Septién, quien este domingo busca la presidencia del Comité Directivo Municipal en esta frontera.Es sin duda uno de los grandes pilares del panismo en esta frontera norte, emanado de PAN, dado que comparte que lo trae en la sangre, luego de que su tío el destacado periodista y político Carlos Septién García, fue uno de los grandes representantes del partido.Y es que mientras sostiene unos ejemplares de antaño de La Nación, revista que es el órgano oficial del Partido Acción Nacional y de la cual Carlos Septién García fue uno de los fundadores, recuerda cuando su tío estuvo en la Cámara de Diputados para luchar por su triunfo que había logrado en Querétaro como diputado federal en 1945.Felipe Soto Septién, resalta que desde muy pequeño supo que sería el PAN el partido que quería seguir y luego de que tuvo la mayoría de edad para poder emitir su voto lo hizo.Posteriormente, fue en 1980 cuando se inscribió al PAN, aunque en un posterior registro oficial que se hizo, quedó oficialmente como miembro activo desde 1998.Desde que llegó al norte de Coahuila en Ciudad Acuña, luchó porque el PAN en esta entidad tuviera gran representación.En Piedras Negras fue presidente del partido en 1999, 2000 y 2001, por lo que uno de las grandes satisfacciones que ha tenido de estar en el PAN fue la victoria que obtuvo Vicente Fox en las elecciones a la Presidencia de la República.“Se rompió ese muro que estaba impuesto desde tantos años”, subraya.También participó como precandidato a la Presidencia Municipal y ha partido en varias directivas del partido en Piedras Negras, además de ser representante de casilla y todo lo que pueda hacer al apoyar como miembro activo al PAN.Hoy en día las circunstancias, indica que se han dado solas y por ello busca la presidencia del Comité Directivo Municipal del blanquiazul, la cual no se había podido renovar porque se habían dado varias elecciones.“Quise volver, tratar de sumar esfuerzos”, resalta.Por ello, cuenta con una planilla muy representativa del partido, además de que enfatiza que va a sumar a más personas que quieren invitar para poder fortalecer al PAN en Piedras Negras.Aunque se ha hablado de separaciones de su partido, subraya que en todos los partidos hay desavenencias y diferencias que son entendibles, por lo que buscará cerrar filas.Al avanzar los meses del gobierno de la República de Morena, Felipe Soto Septién señala que se desgasta Morena como partido con los nulos resultados que han tenido en el país.“Seis meses en la presidencia y van muy mal, en un año habrá mucho desgaste”, indica.“Ahorita estamos viendo que no está creciendo el país, mucho de lo que prometió Andrés Manuel no se ha cumplido”, señala.Y aunque lamenta que quien lo ha llevado es el país y los mexicanos, también subraya que los ciudadanos se dan cuenta de lo que sucede y se reflejará en las próximas elecciones que vengan.“Se dará cuenta la gente que no era el camino a seguir”, indica.Felipe Soto Septién tiene muy claro que entre los proyectos que se tienen para el partido es recuperar la posición a nivel municipal y aumentar la votación cautiva que se tiene de más de 10 mil votos.Por lo tanto, además de cerrar filas con los militantes panistas, se buscarán buenos candidatos y candidatas, que en próximas elecciones sumarán una importante cantidad de votos que los lleven a una victoria.Ante ello, enfatiza que es importante generar la comunicación entre todos los panistas y los candidatos y candidatas idóneos.Además, resalta que es muy importante el contacto con la comunidad y el apoyo que se ha realizado, incrementarlo, para lo que buscará la manera de hacerlo.Entre los proyectos que tiene para el PAN en Piedras Negras, se encuentra la posibilidad de cambiar la sede que actualmente se tiene en Villa de Fuente a una zona más accesible para toda la ciudadanía.El estar al frente del Partido Acción Nacional en Piedras Negras cuando Vicente Fox ganó la Presidencia de la República en una votación histórica donde se pudo derrocar al PRI.“Se rompió una muralla”, enfatiza.