Recuperarán restos de los 63 mineros

Tras ardua lucha de 13 años, la organización Familia Pasta de Conchos celebra que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunciara la recuperación de los restos de los 63 mineros que yacen en la Mina 8 Pasta de Conchos, en exigencia a lo admitido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).El sexto caso en la historia de México y el primero contra una empresa minera, como es Grupo México que admite la CIDH ha causado la algarabía de los familiares y trabajadores mineros, convirtiéndose en una forma de hacer justicia a una de las regiones donde más muertes se han registrado por la falta de seguridad al extraer el oro negro.Cristina Auerbach Benavides, activista y vocera de la organización Familia Pasta de Conchos, dio a conocer que el pasado lunes por la tarde sostuvo una reunión en su domicilio ubicado en el mineral de Barroterán con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; Alejandro Encinas Nájera e Iván Herrera Zazueta por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y como representantes de las familias peticionarias ante la CIDH, Elvira Martínez Espinoza y Trinidad Cantú Cortez.“Celebramos que el 1 de mayo, Día del Trabajo, el Presidente anunciara las excavaciones en la mina 8, esto quiere decir que se da paso a la instalación de la mesa de trabajo, la cual es muy complicada porque hay muchas instancias de gobierno que tienen que participar, economía, trabajo, relaciones exteriores, fiscalización, Fiscalía General y más, lo que está pasando es que nos estamos enrumbando, estamos agarrando todos el mismo canal para que se comience el rescate de los trabajadores”, detalló.Dejó en claro que el anuncio de reanudar la recuperación no es inmediato, pues refiere a la instalación de la mesa, mientras se han enviado las propuestas técnicas para que se valoren y discutan, “es una obra de ingeniería de gran magnitud, que debe tener seguridad total, no es para principiantes, son muchas cuestiones técnicas que van en una propuesta acompañada de los familiares y peticionarios, nosotros como organización esperamos que Grupo México entregue la concesión, no fragmentada como lo hicieron, sino como dijo Andrés Manuel, que de buena manera renuncie a la concesión completa, es decir el polígono 8 de Pasta de Conchos, si no lo hace por las buenas, será por la mala, no hay opción”, reiteró.Auerbach Benavides aseguró que todo esto forma parte de un litigio ante la CIDH, y aún cuando comience el rescate que fue la primera y única condición que se puso por más de las mil familias que representa la organización, no es la solución a lo ocurrido, mientras el Estado Mexicano tiene cuatro meses para responder a las nuevas acusaciones que se entablaron por la violencia del Sindicato Minero que representa Napoleón Gómez Urrutia.» Un caso ganado por parte de la organización Familia Pasta de Conchos.» En el 2010 se presentó la denuncia ante la CIDH.»24 de febrero del 2018 la Comisión Internacional de los Derechos Humanos dio admisión al caso de Pasta de Conchos.» Actualmente la organización Familia Pasta de Conchos representa a 1,100 familiares de 58 de los 65 mineros fallecidos.» El litigio continúa hasta el mes de agosto para responder a las nuevas acusaciones por la violencia al sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez.» El rescate lo debe titular el Estado Mexicano, ni Grupo México ni el Sindicato Minero.» En conferencia matutina del miércoles, el Presidente de la República, anunció el rescate para satisfacer el anhelo más entrañable de sus familias y el carácter humanista de todos los mexicanos como lo prometió el 26 de enero de 2002.» Para llevar a cabo los trabajos de rescate se consultará a expertos y especialistas y se descartó que Germán Larrea se oponga a esta decisión luego de que en febrero pasado López Obrador se reuniera con el empresario para analizar la posibilidad de rescatar los restos atrapados desde hace 13 años.