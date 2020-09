Recurre a rifa para recuperar a su niña, sustraída por el papá

Escuchar Nota

“Mi familia y yo somos una familia muy humilde, no tenemos el dinero o la economía como el padre de mi hija pudiera tenerlo y en está ocasión me pongo a ofrecer algunos artículos electrodomésticos que tengo en mi casa, entre otras cosas que me está donando la gente… y pues estoy rifándolas para poder conseguir un poco más de economía para pagar los abogados”, compartió Meztli.



Meztli Granados Robles necesita recursos para pagar el proceso que le permitiría recuperar a su hija, Nikte Antonella, de tres años de edad, quien en días pasados fue sustraída por su padre.La afectada detalló en entrevista para Grupo Imagen, que actualmente cuenta con un abogado defensor de oficio, sin embargo, requiere de uno especializado en el área penal, que lleve de manera particular su caso para agilizar los trámites.Aseveró que, durante el proceso, se ha dado cuenta que las leyes favorecen al imputado y vulneran los derechos de las víctimas “en este caso soy yo”.Dijo que Alan “N”, padre de la menor, se amparó ante un proceso de investigación que existe en su contra por violencia familiar, y ella no tiene como contestar ese recurso de ley debido a la falta de capacidad económica para pagar un defensor particular.