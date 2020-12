Recurre Chihuahua a financiera desconocida por préstamo de $700 millones

Escuchar Nota

Ante Financiera Local S.A de C.V. SOFOM E.N.R., la Secretaría de Hacienda del Estado contrajo a finales de noviembreque le cargó una sobretasa del 2.99% y una tasa efectiva anual de 9.15%, a principios de diciembre.para pagarlo durante los próximos 20 años, si así lo avala el Congreso del Estado.De acuerdo con el diputado de Morena Miguel Ángel Colunga,y el mal historial con el que cuentan.explicó el también coordinador de la Comisión de Fiscalización.La ventaja es que dan crédito en corto tiempo, aunqueFinanciera Local, que no tiene dato alguno en el Registro Público de Comercio, aceptó el proceso competitivo 008/CP/2020 convocado por la Secretaría de Hacienda el pasado 23 de noviembre py un mes de gracia para liquidar, pero con una comisión del .50 por ciento por disposición y una tasa efectiva anual que lejos del 7.83% de la Sofom, llegó al 9.15%.En ambas actas se lee que los grupos financieros Banorte y BBVA Bancomer, así como HSBC y Multiva,Ayer se pidió a la Secretaría de Hacienda explicar el manejo de estos créditos a través de la Coordinación de Comunicación Social, sin embargo no se tuvo respuesta., la mitad adquiridos en octubre y el resto a principios de noviembre, la entidad no cuenta con capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones de fin de año., que deben de quedar saldados tres meses antes de que termine la administración.para poder heredar la deuda de corto plazo a la próxima gestión.“Recurriendo a créditos de corto plazo ante las Sofomes, cualquier empresario o negocio va a preguntar qué está pasando.Datos de Internet establecen que el acceso a créditos en las Sofomes es especializado, “Sin embargo, también advierte: