Red 5G, freno de nuevos celulares

Son teléfonos con pantalla doble, plegables, flexibles o con bisagra. Pueden convertirse en una suerte de tableta o consola de videojuegos con el nivel de respuesta más rápida por temas de latencia y tienen capacidad para almacenar hasta dos terabytes de información y además se presentan en dimensiones de aproximadamente 7 pulgadas y con características OLED, aunque su peso no es su fuerte.Así son los celulares más llamativos de este año en el Mobile World Congress de Barcelona, pero que difícilmente saldrán de las vitrinas donde los fabricantes los presumen a los potenciales clientes, porque todas sus promesas sólo las cumplen sobre redes de quinta generación o 5G, de las que, para el caso de México, no existe un plan formal de ninguna compañía operadora para desplegar este tipo de tecnologías en el país este año. Lo más cercano que hay es el anuncio de una red de experimentación cuyos resultados se conocerán a finales de 2019.Por eso muchos de esos teléfonos como el Huawei Mate X, Samsung Galaxy Fold y LG V50 podrían llegar a México por vías como Amazon y otros retailers y de ser así, sólo un pequeño grupo de mexicanos tendrán la capacidad de adquirirlos por sus precios que van de los 39 mil a los 50 mil pesos, como según se anunció aquí y con la advertencia de que no se les podrá sacar el máximo provecho de experiencia por la inexistencia de redes 5G en tierra mexicana.Las marcas reconocen que esos teléfonos pueden utilizarse en 4G y 4.5G; incluso en 2G, aunque su tecnología quedaría desperdiciada. Huawei y LG exponen que estos aparatos podrán comercializarse este 2019 en China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá y algunas naciones de Europa occidental, porque tampoco en toda esa región la 5G es una realidad, y se dicen abiertos a negociar con los operadores para enviar embarques a otros distintos mercados conforme vayan desplegándose esas nuevas redes inalámbricas y con el objetivo de no discriminar a los consumidores.“Esperamos comercializarlo a mediados de año y aunque es compatible con 2G y 4G, y soporta la SIM de dos líneas y lo soporta cualquier carrier del mundo, lo ideal es que corra en 5G, donde existan estas redes”, dijo el director de comunicación de Huawei Devices, David Moheno.