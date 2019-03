Red 5G potenciará sectores de la Industria 4.0

El desarrollo de la quinta generación de tecnología móvil (5G) no sólo expandirá los servicios móviles y de banda ancha, sino que conectará diferentes objetos y dispositivos que brindan oportunidades para diferentes sectores verticales, señala el estudio “Comunicaciones 5G para la automatización en dominios verticales”.La investigación de 5G Americas refiere que la tecnología 5G cuenta con la capacidad de brindar los requisitos exigentes y diversos respecto de las velocidades de datos, la disponibilidad y la confiabilidad, los cuales son necesarios para la automatización en dominios verticales.De esta manera, se garantizan comunicaciones seguras entre máquinas y conexiones no humanas que servirán para potenciar los diferentes sectores que conforman la “Industria 4.0”.El estudio reveló que para que los nuevos procesos de producción puedan llevarse a cabo de forma eficiente es necesario que exista conectividad y su integración al Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés).Asimismo, 5G es capaz de facilitar integración vertical y horizontal sin interrupciones a toda la cadena de valor y todas las capas de la automatización.Al respecto, el director para América Latina y el Caribe de 5G Americas, José Otero, dijo que 5G brindará las condiciones de conectividad necesaria para que la comunicación entre máquinas, personas y objetos permitan potenciar distintos mercados verticales.“Es importante que los gobiernos de la región tomen nota de la revolución productiva que supone 5G, para que cree en los distintos mercados condiciones necesarias para su desarrollo, en particular en términos de mayor cantidad de espectro radioeléctrico y facilidades para el despliegue de infraestructura”, apuntó el directivo de la organización que agrupa a proveedores de servicios y fabricantes de telecomunicaciones.En un comunicado expuso que la posibilidad de potenciar segmentos como el transporte público ferroviario, la automatización de edificios, la producción fabril, la salud, las ciudades inteligentes, la distribución de energía eléctrica y la generación central de energía es una de las ventajas que presenta 5G en servicios verticales.