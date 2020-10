Redada de DEA y FBI en Eagle Pass deja decenas de detenidos

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Cerca de un centenar de agentes de distintas agencias de ley realizaron un cateo en un domicilio es ubicado en San Land Village.



El desplazamiento de vehículos principalmente particulares fue encabezado por elementos del FBI los que dirigieron el ingreso a la casa.



Desde las 6 de la mañana aproximadamente, vecinos de la calle Marco en su intersección con Memo Robinson se alarmaron al detectar la nube de oficiales que invadieron la calle frente a la propiedad objetivo del cateo, inclusive hablaban de algunas detonaciones de armas de fuego.



La operación federal permitió el aseguramiento de al menos 5 vehículos y diversos objetos del interior del lugar.



Al menos en este caso no hubo arrestos pero en otros operativos realizados en áreas de Pueblo Nuevo sobre View drive así como en Old Pionner citaban algunas detenciones aunque no señalaban si estas incursiones tuviesen conexión.



Cabe señalar que además de los agentes en autos particulares y unidades oficiales, un grupo de elementos llegó a bordo de una tanqueta, todos ellos procedentes de San Antonio, Texas.