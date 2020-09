Redes ‘destrozan’ a Cuauhtémoc Blanco por sus matemáticas y decir ‘Nadien’

Escuchar Nota

“Nadie en administraciones pasadas han detenido a siete personajes peligrosos...SIETE, nos faltan cuatro de diez”: @cuauhtemocb10



Le fallaron las matemáticas al góber de #Morelos pic.twitter.com/8nq3VeG9AH — Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) September 9, 2020

Por si mismo,, el flamante gobernador de, es un personaje polémico y mediático desde su etapa como futbolista, y ahora como mandatario no es la excepción, y en las últimas horas el examericanista fue el centro de la burla por no saber sumar.Durante una serie de preguntas y respuestas el mandatario estatal comenzó a hablar sobre ely señaló que su administración habría capturado a 7 de los personajes más peligrosos de la entidad, sin embargo, las matemáticas comenzaron a fallarle después.Nadien, ninguna administración había agarrado a 7 personajes, de 10 más buscados, ya solo nos faltan 4", señaló el gobernador de MorelosDe inmediato y apenas saltó el video en internet, los internautas no perdieron oportunidad y convirtieron aen el blanco de la burla y la crítica.Igual que el cac... Este también puede llegar a escribir un libro sobre economía e incluso puede llegar a ser presidente. En este país cualquier pend... te puede gobernar".