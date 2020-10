Redes sociales marcaron el fin de ‘KUWTK’: Kris Jenner

Escuchar Nota

"Cuando empezamos, no había Instagram ni Snapchat o cualquier otra plataforma de ese estilo. El mundo ha cambiado", opina Kris en una entrevista a la revista Beauty Inc.



"Nunca hago varias cosas al mismo tiempo", explicó acerca de la clave de su éxito. "No mezclo mis reuniones y defino muy bien el tiempo que dedico a cada negocio. Cada uno tiene su propio espacio, desde luego. De otra forma, no sería capaz de organizarme", añadió.



La noticia de que, tras 14 años al aire tomó por sorpresa a los fans de la polémica familia, pero su matriarca no comprende muy bien por qué.en el momento en que aparecieron las redes sociales y sus hijas —sobre todo Kim y Kylie— se convirtieron en pioneras a la hora de utilizarlas para compartir tanto los pequeños momentos de su vida cotidiana como sus proyectos empresariales.Todo parece indicar que Jenner no está demasiado preocupada por decirle adiós al programa que fue inicialmente la piedra angular de su imperio, lo anterior es porque no le faltan proyectos con los que mantenerse ocupada.Ahora hay tantas redes sociales, que el espectador no tiene que esperar tres o cuatros meses para ver el siguiente episodio. Podemos ofrecerles toda la información que uno podría desear para que la consuman en tiempo real, que Kim y compañía aseguran que no perdona nunca, a cambio de ocuparse de las labores de representación, sin olvidar que también dirige una compañía de producción y cuenta con sus propios proyectos laborales.