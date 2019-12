Redes Sociales Progresistas, el gordillismo en favor de la 4T

Ciudad de México.- Las Redes Sociales Progresistas –que según el Instituto Nacional Electoral ha cumplido con los requisitos para convertirse en partido en 2020– se perfila como una nueva opción política para apuntalar el gobierno de la Cuarta Transformación, según comenta a Proceso Fernando González. Yerno de la maestra Elba Esther Gordillo –quien aún no se afilia–, dice que el propósito de la nueva organización es convertirse un gran movimiento plural y unificado que le dé al país la posibilidad de transitar a otro modelo.



Para las elecciones de 2021 en las que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 27 congresos locales y mil 751 presidencias municipales, las Redes Sociales Progresistas (RSP) –vinculadas a la familia de Elba Esther Gordillo– intentarán presentarse como una opción política firme para que el presidente Andrés Manuel López Obrador concrete sus proyectos de la Cuarta Transformación en caso de que Morena no resuelva sus problemas internos para elegir a su próximo dirigente.



“Seremos una opción política no una oposición mezquina que todo lo regatea”, señala en entrevista Fernando González, representante legal de la asociación, la primera en cumplir los requisitos para formar un nuevo partido político en 2020.



Encabezadas por González, yerno de la maestra Gordillo, y por el nieto de la misma, René Fujiwara Montelongo, desde principios de 2018 las RSP comenzaron a operar la promoción y defensa del voto a favor de López Obrador. Se trató de una reconciliación política ya que, en los comicios pasados, sobre todo en los de 2006, la maestra optó por el PAN, haciendo campaña a favor de Felipe Calderón.







En marzo pasado, las RSP iniciaron los trabajos de filiación y organización de las asambleas en entidades como Chiapas –a la que asistió Elba Esther–, Campeche, Nuevo León, Durango, Hidalgo, Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Yucatán, Sonora, Tabasco, Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos y Michoacán.



Las RSP cuentan ahora con 262 mil afiliados y han efectuado 20 asambleas estatales, con lo cual desde el sábado 14 alcanzaron los requisitos impuestos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para convertirse en partido político nacional, superando a otras agrupaciones como México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón; Movimiento Ambientalista Social por México, de Nicolás Mollinedo Bastar, exchofer de López Obrador, y Cambiemos por México, del excandidato presidencial Gabriel Quadri de la Torre, que antes era el Partido Nueva Alianza, fundado por Gordillo Morales.



Aunque el plazo de afiliación y de realización de asambleas termina en febrero próximo, la RSP ya superaron con 12% el número de afiliados y tiene tiempo para sumar más militantes, la mayor parte de ellos entre trabajadores y profesores de la educación cercanos o simpatizantes de la maestra Gordillo.