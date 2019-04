Redes sociales rompen relaciones de pareja

El uso de las redes sociales está siendo motivo de conflicto y disolución matrimonial, porque en ocasiones alguna parte de la pareja trasgrede los límites y establece una relación afectiva con otra persona.La sicóloga Alicia Hernández Montaño, especialista en Terapia Cognitiva Conductual de la Facultad de Sicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, señaló que los tiempos han cambiado, así como la problemática en una relación de matrimonio.Se ha visto y se reporta que las parejas vienen con problemas derivados de un mal manejo de las redes sociales, dijo, al indicar que debe analizarse la relación de pareja en términos de resolución de conflictos, la confianza y acuerdos.“Esta parte de las redes sociales se ha vuelto como parte de la dinámica de los individuos… no tendríamos que generalizar, simplemente las nuevas generaciones de jóvenes y de pareja tienden a tener relaciones de amistad o familiares a través de estos medios, es un medio que está muy a la mano, que inmediatamente podemos tener contacto con alguien”.“Cuando uno vive en pareja, sigue siendo como parte de una dinámica individual que en ocasiones puede generar conflicto en la relación de pareja”.Aclaró que no todas las parejas tienen dificultades por el uso de las redes sociales, como el Facebook, pues que acuerdan límites y reglas y ambas partes se ajustan a ello.“¿Quiénes sí los pueden tener? Quiénes de alguna forma, de manera no muy clara, se van saltando las reglas básicas de una relación. De las situaciones más comunes que se vienen a quejar, es que de repente en las redes sociales algún miembro de la pareja se da cuenta que uno de ellos está manteniendo una comunicación con otra persona que puede ser compañero de trabajo, de escuela”.“El problema se origina cuando este tipo de situaciones no estaban pactadas y se sabe que no son válidas dentro de la relación de pareja… a través de las redes sociales hay un acercamiento con terceras personas y ese acercamiento puede convertirse en una relación afectiva cercana que es precisamente lo que puede dañar la relación de pareja”, apuntó.