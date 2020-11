Reducción presupuestal será un tremendo impacto: Administrador Fiscal del Estado

Escuchar Nota

“El impacto será sumamente drástico y si ya el 2020 fue complicado, nos espera un año 2021 sumamente difícil, sin los recursos de convenios y subsidios por lo que Comunicaciones y Transportes no tendrá dinero para mantenimiento de carreteras, mucho menos para ampliaciones en el estado, lo mismo la Secretaria del Medio Ambiente, o la CONAGUA para nuevas obras en nuestra entidad”, explicó.



Javier Diaz Gonzáles, Administrador Fiscal del Estado.

Esta mañana en el estudio en entrevista hablando de los estímulos... Publicado por Despega con Chuchuy en Miércoles, 11 de noviembre de 2020

“Es muy triste como se le ha tratado a Coahuila y a muchos otros estados y municipios, y mas lamentable como se ha manejado el discurso en el cual desde el Gobierno Federal se afirma “no le doy dinero a los gobernadores, porque se los gastan, mejor se los doy en becas, lamentable porque deja las entidades sin capacidad de obra pública, sin recursos para lo mas elemental”.



“Estamos hablando de que esos municipios no tendrán dinero ni para cubrir la primera nomina del 15 de enero, o bien para cubrir sus gastos de recolección de basura, pago de alumbrado, labores de limpieza, para las cuestiones mínimas indispensables, mucho menos para obras de infraestructura”.



dado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, aprobado en lo general entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles por los diputados federales de MORENA que mayoritearon la votación en la cámara baja.de TELE SALTILLO de TELE SALTILLO quien dijo claramente : “hubo oídos sordos al planteamiento que realizó el Gobernador Miguel Ángel Riquelme la semana pasada cuando fue ante la Junta de Coordinación Política, acompañado de los demás gobernadores de la Alianza Federalista, no hubo modificaciones para reintegrar en el Presupuesto Federal los recursos de los ramos 28 y 33”.Díaz González, dijo que, impacto que se daría si el país crece a niveles del 4.6 por ciento en su Producto Interno Bruto, pero si no se logra el avance, que todo indica que no se logrará el golpe para Coahuila será mucho mayor”.Englobado dijo el funcionario estatal, “Coahuila recibiría 3 mil millones de pesos menos, porque a eso casi Mil 500 millones de pesos, se le sumarían otros Mil MDP por los recursos que no llegarán al no haber convenios y si le agregamos lo que no llegarán de los fondos especiales y fideicomisos, entonces el impacto será mucho mayor”.El entrevistado dijo que, y en Coahuila no será la excepción porque de los 38 municipios 12 o 13 son muy pequeños y sus ingresos entre un 90 y 95 por ciento, eran participaciones y aportaciones federales que en 2021 no llegarán”.Finalmente Javier Díaz reiteró que “es muy triste el trato que ha dado la Federación a nuestro estado, y avalado por los Diputados Federales de MORENA, porque estamos hablando de Coahuila es la 7ª economía del país, que aporta 850 mil millones de pesos a la economía nacional y de ellos 145 mil MDP en impuestos federales y nos regresan 40 mil millones o sea menos de 30 centavos de cada peso”.