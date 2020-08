Reduce Banxico la tasa de interés 4.5%

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Junta de Banco de México redujo en 50 puntos base la tasa de interés y dejarla en 4.5%, con efectos a partir de este viernes.



Con esta decisión, la tasa de referencia acumuló 10 bajas y se ubicó en su menor nivel desde el 11 de agosto de 2016.



Para los especialistas, la decisión puede traer beneficios acotados, por lo que para reanimar la actividad económica se requieren otras medidas.



Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, dijo que uno de los beneficios será el abaratamiento del crédito a empresas y consumidores.



Esto es correcto en ciertas condiciones de normalidad económica y no cuando atraviesa tiempos difíciles y recesiones.



En esas condiciones, la posibilidad de quiebras e impago aumenta, por lo que los bancos en lugar de reducir el costo de los créditos lo pueden subir para cubrir ese riesgo.



Por ello, aseguró, el beneficio para la economía es limitado, pues mientras no se recupere el empleo y revivan los negocios no habrá mayor demanda de crédito.



Lo contraproducente de la medida es que menores tasas restan atractivo al mercado de bonos y presionan al mercado cambiario, con lo cual puede afectar a la inflación, advirtió Coutiño.



César Castro, director de Análisis Económico de la consultora DARSI, expuso que la decisión podría traer beneficios limitados para la actividad económica e insuficientes para reactivarla.