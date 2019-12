Reduce Cancillería viajes al extranjero

"La diplomacia mexicana transmitirá al mundo la profunda transformación que está en marcha en México, al igual que sus avances y resultados. Ello no significa, sin embargo, que el País se retraiga de participar en el entorno global", agrega.

No sólo el presidente Andrés Manuel López Obrador no viaja al extranjero, sino que también el cancillerrealiza muchoDurante el primer año del Gobierno del tabasqueño, el titular de larealizó sólo la mitad de las giras que hizoal frente de la Cancillería en el primer año de la Administración de Enrique Peña Nieto.De los, 4 fueron a Estados Unidos, 3 de ellos para negociar el amago del Presidente Donald Trump de imponer aranceles a México a cambio de disminuir la migración que busca ingresar a ese país.Además, el Canciller viajó a Marruecos, Japón, China, Alemania, Cuba, Perú y El Salvador.También, tenía previsto una gira por Asia, sin embargo, se canceló luego de que su padre falleciera a principios de octubre.La reducción de los viajes de Ebrard va en línea con las propuestas endel actual Gobierno."La acción internacional del País se orientará invariablemente a fortalecer el", señala el Primer Informe de Labores de la SRE presentado en septiembre.En tanto, las reservas presupuestarias para pasajes aéreos internacionales en la SRE durante el primer año de Gobierno fueron por 24.1 millones de pesos, según el mismo documento.En cambio,durante su primer año como Canciller.Acompañando al Mandatario, el ex candidato presidencial viajó a EU para la Asamblea General de las Naciones Unidas; al Reino Unido para el G-8; a Colombia, al Vaticano a Venezuela para los funerales de Hugo Chávez, a Uruguay, a Guatemala, a Perú e Irlanda.Encabezando delegaciones mexicanas viajó seis veces a EU, pero también visitó Turquía, China, Italia, Singapur, Brasil, Suiza y los Países Bajos.En comparación con ellos dos, la primer titular de la SRE del Gobierno de Felipe Calderón,durante el primer año del panista.La exfuncionaria hizo cinco visitas a Estados Unidos, tres a Canadá y dos a Nicaragua, Alemania, Suiza, España, Francia y Chile.También, viajó a Ecuador, El Salvador, Reino Unido, Austria, Eslovaquia, Brasil, República Dominicana, Italia, Vaticano, Bélgica, Dinamarca, Belice, Jamaica, Nueva Zelanda, Australia, India, Perú y China.