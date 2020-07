Reduce Covid-19 festejos de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La ciudad de Saltillo cuenta, entre sus orgullos, el de ser la ciudad más antigua del norte, edad que en este 2020 llega a los 443 años. Y aunque la pandemia de Covid-19 ha detenido muchas actividades de gran tamaño, el Festival Internacional de Cultura Saltillo sí se llevará a cabo, aunque con una cartelera reducida en la que se encuentran conciertos virtuales, presentaciones de libros, y la clausura de fuegos artificiales.



Así lo dio a conocer ayer Iván Márquez, director del Instituto Municipal de Cultura (IMCS), organizador de la fiesta de la ciudad, en un acercamiento con los medios, en el cual habló sobre las 19 actividades que se presentarán durante los tres días del festejo, que inicia mañana jueves.



El Festival, que según señaló Márquez “reúne a todas las bellas artes” comenzará con un festejo compartido, ya que a las 10:00 a.m., inaugurarán un mural dedicado a Los Saraperos, que celebran su 50 aniversario. Así como una exposición fotográfica en las rejas del Ateneo Fuente a las 11:00 horas.



Cabe aclarar que por motivos de salubridad, todos los eventos tendrán un número reducido de asistentes, además de que serán transmitidos por las redes sociales del IMCS.



Ese mismo día, a las 13:00 horas, se develará una placa que reconoce la labor escénica, así como el rescate de las tradiciones, de la Compañía de Teatro Campesino del ejido Palma Gorda.



Con esta placa se busca que “quede constancia de que es la única compañía de teatro campesino auspiciada por un municipio como es Saltillo”, además de “constatar que la pastorela de Palma Gorda ya es patrimonio de Saltillo”, explicó Márquez, quien estuvo acompañado por Carlos Robles, secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Blas Flores González, director de Fomento Económico y Turismo, junto con la representante de la Secretaría de Cultura, Haedy Contreras Molina.



Por otra parte, pero en el mismo rubro, se localiza la develación de una segunda placa conmemorativa, en esta ocasión para la Compañía de Teatro del Centro Penitenciario Femenil de Saltillo. A las 17:00 horas.



El final de la primera jornada será, en cambio, la presentación del libro fotográfico Saltillo Sorprende al Mundo, de Daniel Garza Tobón. Esta actividad presencial, se llevará a cabo en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (Cecuvar) a las 19:00 horas.







Teatro, historia y fin



El viernes 24 iniciará con la presentación del volumen infantil Tito Reacciona: Un Encuentro con la Música de Saltillo. El nuevo título que el IMCS lanza en su catálogo y que en esta ocasión consta de un libro que aborda el legado de Felipe Valdés Leal, compositor local. A las 11:00 horas en el Centro Cultural Casa Purcell.



Este año llegarán, además, dos nuevos premios de carácter nacional. El Premio Nacional de Dramaturgia Saltillo 2020, abierto también a lenguas indígenas, y el Premio Nacional de Ballet de Saltillo 2020.



Certámenes que tendrán “el mayor monto en su género en el país”, según detalló Márquez. Los detalles se darán a conocer el viernes a las 17:00 horas.



Así, la segunda jornada del festival finalizará con otra presentación literaria, con el título Carranza: Legado y Trascendencia, dentro del marco de conmemoración del centenario luctuoso del prócer coahuilense, a las 19:00 horas en el Cecuvar.



Este libro contará con la participación de Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y el director del Cecuvar, Javier Villarreal Lozano.



En esta publicación “vamos a ver capítulos de Carranza que no son los más tradicionales. Asimismo se contó con la participación de la Fototeca Nacional que colaboró con fotos igualmente no tan conocidas (de Carranza)”, detalló Márquez.



El sábado 25 se le cantarán Las Mañanitas a la ciudad a las 7:00 horas, en el Mirador. Después se realizarán eventos simbólicos en la iglesia del Santo Cristo del Ojo de Agua y la Plaza Nueva Tlaxcala.



Ya entrada la tarde, a las 18:00 horas, se entregará la Presea Saltillo, en el Museo de las Aves.



Y a las 20:30 horas, Armando Manzanero dará el concierto virtual De Saltillo para México, en el que se le entregarán la medalla Estrella del Siglo, así como un reconocimiento por parte del Ayuntamiento local. Después, a las 22:00 horas, concluirá el festival con el espectáculo de pirotecnia.



La agenda completa puede consultarse en el Facebook Instituto Municipal de Cultura.