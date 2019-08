Reduce López Obrador 1600 mdp a dirigencia petrolera

La reducción de viáticos a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por mil 600 millones de pesos fue por decisión del presidente de la República, así lo confirmó el propio Andrés Manuel López Obrador.Desde Amanalco, Estado de México, el titular del Ejecutivo relató que en la reciente revisión del contrato colectivo de trabajo el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) le consultó sobre las cláusulas planteadas por el Sindicato."Yo di la instrucción: Todo lo que sea para los trabajadores se mantiene y se mejora, lo que sea para el sindicato, para los líderes, con todo respeto, hay que decirles que son otros tiempos y que tienen que tener una actitud distinta”, relató el presidente.Explicó que durante la negociación los dirigentes sindicales plantearon que se incrementara la edad para la jubilación de los trabajadores, a lo que López Obrador dijo que se negó."Le dije ‘no, eso no, nosotros no vamos a afectar a los trabajadores. Eso no. Lo que quiero es que bajen los viáticos de los dirigentes’ ¿Saben cuánto ahorramos? Mil 600 millones de pesos”, expuso a los presentes en el Hospital Rural de Amanalco, Estado de México.Reiteró que a los trabajadores petroleros no se les afectaron sus prestaciones laborales.El presidente realiza este fin de semana una gira por hospitales rurales del Estado de México y Michoacán y el lunes encabezará la reunión de gabinete de seguridad y la conferencia de prensa matutina en Valle de Bravo, Estado de México.