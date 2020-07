Reducen horario a bares y restaurantes en Piedras

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- de Coahuila determinaron ayer por la tarde, reducir el horario de funcionamiento de restaurantes, restaurantes bares, bares y cantinas ubicadas en esta zona de la entidad.



Así lo confirmó el Presidente Municipal de Piedras Negras, Claudio Bres, en un mensaje difundido tras reunirse, de manera virtual, con el resto de los ediles que conforman el Subcomité Regional de Salud.



Detalló que luego de la extensión del decreto emitido por el Gobierno estatal que faculta a la autoridad a cerrar actividades no esenciales e incluso esenciales, se determinó sostener un encuentro para analizar la postura.



De esta forma, añadió Bres Garza, se concluyó que el único cambio que se hará en la reactivación económica de la zona, al menos por el mes de julio, es cerrar a las 23:00 horas dichos negocios, en lugar de la medianoche, como habitualmente estaba pactado.







Sigue grave regidor



Intubado y grave es reportado el regidor Moisés Lechler de la Garza, quien continúa internado en el área Covid del Hospital de Zona 11 del Seguro Social en Piedras Negras, según lo confirmó su compañero regidor, Víctor Manuel García.



Estableció que sin embargo está recibiendo una muy buena atención médica, al tiempo que confirmó que afortunadamente se trata del único empleado o funcionario del Municipio que se encuentra hospitalizado hasta el momento.



Y es que de acuerdo con García Mejía, Luis Manuel Sánchez y Evaristo Cadena se mantienen estables en sus domicilios, mientras que otros que han resultado positivos a coronavirus no fueron confirmados formalmente.



Ello se debe a que las pruebas rápidas que les aplicaron fueron descartadas por el Laboratorio de Biología Molecular, por lo que no se les puede considerar como casos activos, aunque sí se recomienda que se resguarden por 15 días.