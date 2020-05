Reducirá draft MLB

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El draft 2020 de la MLB se reducirá de 40 rondas a cinco, esto, permitirá a los equipos firmar un número ilimitado de jugadores no seleccionados por 20 mil dólares. Se espera que el draft comience el 10 de junio.



Un acuerdo entre MLB y la MLB Players Association en marzo permitió a la liga reducir el draft, permitiría a los equipos retrasar los bonos de firma, con un máximo de 100 mil dólares que se pagará dentro de los 30 días posteriores a la firma de un jugador, el 50% del resto vence el 1 de julio de 2021 y los sobrantes vencen el 1 de julio de 2022.



Según Baseball America, el año pasado tuvo mil 217 jugadores elegidos. Este año, 160 jugadores serán seleccionados una vez que se agreguen las selecciones suplementarias.



Además, la última vez que la MLB acortó su draft en 2012, cuando pasó de 50 rondas a 40. Conjuntamente, el acuerdo de marzo permite a MLB retrasar la apertura del período de firma internacional desde el 2 de julio hasta el 15 de enero de 2021. La liga aún no ha informado a los equipos cuándo comenzará el período de firma.



Los propietarios han tratado de reducir la cantidad de dinero en un draft más corto. Eliminar las rondas de la sexta a décima les ahorrará a los equipos un valor combinado de 29 millones 578 mil 100 dólares en estímulos, menos un millón por equipo y menos de 500 mil en efectivo real con las nuevas reglas de bonificación por firma.



No es tanto dinero, incluso con la interrupción de la temporada 2020. A la luz de eso, parece representar nada más que un oportunismo básico por parte de Major League Baseball y sus dueños.