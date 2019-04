Reducirán servicio de agua a morosos

De 32 mil contratos registrados en la Compañía de Agua de Ramos Arizpe (Compara), la mitad de ellos radican principalmente en los sectores Valle Poniente, Analco, Cactus y El Mirador, y continúan sin pagar el servicio desde hace años, según revela un informe administrativo de la compañía.“Desde hace unas semanas se están haciendo notificaciones a los domicilios para que se acerquen a Compara y realicen un convenio y cubran el adeudo en parcialidades cómodas”, dijo una empleada de la compañía.A quienes hagan caso omiso de estas invitaciones, se les otorgará una prórroga de dos semanas para que cubran sus adeudos, porque será en mayo cuando se empezará a limitar el servicio del agua a estos usuarios.“A lo mejor muchos ramosarizpenses no se animan a pagar porque saben que no se les puede cortar el agua totalmente, pero se enterarán que el suministro del agua se limitará mucho, al grado que no puedan llenar un tinaco”, manifestó un trabajador del área operativa.