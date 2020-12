Reencuentra el Saltillo FC la victoria en casa con marcador por 2-0

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Terminó la malaria para Saltillo FC, regresa a la senda de la victoria y se reencuentra con el gol, al cortarle la melena a los Leones Negros Premier, en el penúltimo partido del año en la Liga Premier, ganando por 2-0.



Buen debut de Jair García en la dirección del conjunto local, quien ya necesitaba de un triunfo como este, pues la suerte no corría de su lado en los juegos pasados, en donde no metía gol y, caso contrario, era goleado.



Ayer en casa mostraron un rostro diferente ante Leones Negros, quienes eran un rival a modo, pues ambos caminan de la mitad de la tabla hacia abajo, así que el resultado es de beneficio para llegar a 12 unidades en el Grupo A.



Saltillo FC se fue adelante desde el inicio, marcando territorio, sin dejar al rival a acercarse a su meta, poniéndose al frente en los cartones a los tres minutos de iniciado el encuentro en el estadio Olímpico.



Fue mediante una pared que le dejó la de gajos en los pies a Cristhian Urbina, quien con buena técnica puso la esférica en la red enemiga, colocando el 1-0.



Los de casa siguieron así en los minutos siguientes, con llegadas de peligro, que no terminaron rompiendo la red, pero dejando en claro que iban por todo.