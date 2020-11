Reencuentra su pasión en medio del encierro; vuelve Carsol al lienzo

Escuchar Nota

Para algunas personas encerrarse en casa, lejos de amigos y familiares, presentó una fase de incertidumbre y ansiedad.Ahora,, la cual fue inaugurada el 3 de noviembre y”, indicó el artista, “me di cuenta de qué es lo que quiero hacer.”.Permanecer en casa mientras el mundo parecía arder no fue fácil para Carsol. Encontrarse lejos de amigos y del Estudio 280, su negocio, lo colocó en un estado mental entre la nostalgia y el anhelo. “puntualizó.Primero realizó autorretratos, pero pronto regresaban los recuerdos de amigos y mejores tiempos, por lo que optó por retratar a las personas con las que añoraba estar. “”.Así,“Encerrado piensas muchas cosas. Acordarme de que andaba afuera y hacer los retratos me liberaba un poquito de eso: el estrés del encierro”, apuntó., pues el encierro significó que no había materiales disponibles, obligándolo a trabajar pragmáticamente con las herramientas disponibles.Ahí se nota una transición de colores en algunas piezas porque los empecé a hacer con tinta china”, puntualizó Carsol.”, agregó., también ayudó a Carsol a entender hacía dónde quiere llevar su arte.Antes pintaba muy colorido.El poner dos tres cositas sobre un vacío también llena, también puede llegar a impactar de una u otra manera”, indicó.Ahora que su primera exposición, tras su regreso, se encuentra montada, el dueño de Estudio 280 se muestra ansioso de seguir ejercitando el pincel. “Lo retomé para ya no dejarlo.” finalizó.