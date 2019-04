Refinería de Dos Bocas dañaría la calificación de México

El proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, podría afectar las finanzas públicas a largo plazo, y en consecuencia provocaría la baja de la calificación crediticia de México, señaló este martes la directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.De acuerdo con la especialista, la parte de la refinación es la menos rentable de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de que el crudo producido en México no tiene las características más aptas para la refinación, por lo que se ha recomendado importar las gasolinas.“Vemos muy probable que nos recorten la calificación crediticia si se sigue con los planes de la refinería, no porque afecte inmediatamente las finanzas públicas, pero sí en el largo plazo y sobre todo en un contexto de desaceleración económica”, señaló.La analista expuso en conferencia de prensa que si bien el alza en los precios internacionales del petróleo ayuda al panorama financiero de Pemex, "no está ahí el problema".Y es que, indicó, la empresa productiva del Estado ha vivido sobreendeudada, a un nivel de 170% sobre sus ingresos, situación diferente a la de otras petroleras en el mundo.“Cuando empiezas a ver que una empresa está altamente endeudada, tiene estrés financiero, (por lo que) el gobierno federal ha tenido que apoyarla y le va a meter dinero a la unidad de negocio menos rentable y es ahí donde vienen los problemas”.Para Gabriela Siller, se podría evitar la baja en la calificación crediticia de México si se logra el superávit primario de 1.0% que busca el gobierno federal, lo que representaría un ajuste al gasto para seguir con el proyecto.Sin embargo, advirtió, al hacer esto se dejarán de hacer inversiones en proyectos que podrían tener una mayor rentabilidad e impulso al crecimiento económico del país.