Refleja Camilo su fuerza en álbum debut

Ciudad de México.- Camilo se siente más vivo que nunca. Feliz y agradecido es como el colombiano promociona su álbum debut Por Primera Vez, el cual, según comentó, refleja el momento actual que está viviendo.



“Es la representación sonora, visual, estética de lo que soy hoy, de la manera más honesta y más simple posible, me siento muy emocionado y orgulloso de compartir este disco porque es algo que nace desde la honestidad.



“Fue un álbum que se escribió, produjo y lanzó en casa, tiene ese espíritu hogareño que quería plasmar”, afirmó Camilo en entrevista.



De este se extrae el sencillo La Mitad, colaboración con Christian Nodal, una de sus canciones favoritas, dijo.



“De Christian aprendí que no hay nada más interesante que las raíces y la originalidad. El trabajo de Christian es un recordatorio de su origen, de lo padre que es tener una carrera montada en sus raíces y, en este caso, la identidad mexicana”.



Una de sus mayores fortalezas, tanto de manera profesional como personal, es Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner, con quien contrajo matrimonio hace dos meses.



El esfuerzo y dedicación de ambos se ve reflejada en el material estrenado en abril.



“Ella fue la fuerza que sostenía este álbum, no solamente en la inspiración de las canciones sino en la manera en que dirigió todas las cosas nuevas que salieron visuales”, comentó.



Y, a más de 60 días de matrimonio, Camilo externó su sentir.



“Tengo la certeza de que cuando uno da y se compromete a tener una relación a futuro, cambia todo, la voluntad está puesta en la eternidad de la relación”, dijo.



Además de promocionar su disco, Camilo se prepara para ser coach en La Voz Kids, que transmitirá Azteca Uno.



Junto a Belinda, Paty Cantú y sus cuñados Mau y Ricky (hijos de Ricardo Montaner), Camilo vivirá la experiencia de un reality musical televisivo, el cual dijo, aprovechará demasiado.



“Para mí ha sido muy especial esta oportunidad que se me presenta especialmente por la conciencia con los niños que van a participar.



“Yo me lo voy a gozar un montón, trataré de apoyar el talento cuanto más chiquito es y, en verdad, me causa mucha ilusión hacerlo junto a la gente que amo”, comentó Camilo.



“Mi corazón está dispuesto a conocer el talento de los niños en México y tengo muchas ganas de vivirlo”, agregó.