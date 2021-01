Reflexiona sobre casas en abstracto; editan libro

Escuchar Nota

CDMX-. Estructuras compartidas, espacios privados: Vivienda en México es un libro que apuesta por la representación abstracta de los proyectos en lugar de reunir fotografías.



“Los edificios no se muestran o no se representan a partir de fotos, no es la fachada del edificio la que se está publicando, sino un dibujo axonométrico, abstracto”, explica su autora Fernanda Canales.



Estos dibujos se mostraron hace dos años en el Museo de Arte Moderno de San Francisco y se prevé presentarlos en una exhibición en México..



Por otra parte, Canales reflexiona sobre el hecho de que la pandemia por Covid-19 obligará a replantear la vivienda.



“Son momentos en los que se replantean las prioridades a partir, por ejemplo, del tema de trabajar y vivir en el mismo espacio. A todos nos ha faltado espacio. Independiente de cuántos metros cuadrados se tengan en casa, se ha notado la falta de respuesta de la vivienda a cuestiones que no son solo llegar a dormir, sino de convivencia, de flexibilidad, que involucran al ruido incluso.



“(Se requiere) diseñar casas donde haya un lugar bien ventilado e iluminado naturalmente, pero también un lugar para llorar o donde se pueda tener más privacidad, o donde puedas sentirte menos sola a pesar de estar aislada; todos los matices que hay entre el absoluto aislamiento y el espacio público de convivencia. Eso que desdeñaban, adquirirá relevancia”.