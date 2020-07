Reforma al sistema de pensiones es un hecho histórico: CCE

Escuchar Nota

"Nuestro interés de unirnos a una cruzada nacional por mejorar las condiciones de los trabajadores, es una prueba del compromiso del sector empresarial. A todos nos interesa el bienestar, cuando trabajamos unidos de buscar el bienestar del país somos capaces de encontrar soluciones a problemas añejos".

#Nacional: López Obrador presentó el proyecto para reformar el actual sistema de retiro, con el objetivo que los trabajadores tengan una pensión 40 por ciento mayor y se mejore su calidad de vidahttps://t.co/fuPPrJSQFw — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) July 22, 2020

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial,, dijo que el proyecto de, el cualAl estar presente en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario dijo:En este sentido, reconoció "que no ha sido trabajo de una persona,".Finalmente, Salazar Lomelí espera que "esta reforma pueda pasar en el Congreso, porque, no me queda mas que agradecer al presidente que nos permita trabajar de nuevo juntos, tenemos muchas coas que hacer, muchos proyectos.".