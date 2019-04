Reforma educativa es imposición: CNTE

Wilbert Santiago, vocero de de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con sede en Oaxaca; señaló que los maestros no están contentos con la aprobación de la reforma educativa porque no cumple con sus exigencias."Estamos insistiendo en la abrogación de la reforma, seguimos en el dialogo con Esteban Moctezuma y con los funcionarios que ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar", dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.Dijo que la preocupación de la CNTE es por las leyes secundarias de la reforma, debido a que no se erradicó el proceso de selección y el régimen de excepción laboral.Señaló que tampoco se transparentó el presupuesto asignado a educación y que, en consecuencia, no se conoce el presupuesto para las escuelas normales, "parece que no van a contratar a todos los personales y no van cumplir la demanda de profesores en escuelas rurales", señaló."Moctezuma dio a conocer que no es una imposición, pero para nosotros sí lo es (...) En su conferencia, Moctezuma mencionó que es un acuerdo con todos los maestros de México, pero Oaxaca nunca fue consultado", señaló.Advirtió que si sus exigencias no son cumplidas, los maestros iniciarán un paro indefinido de labores.Wilbert Santiago reiteró que si la reforma educativa avanza, los diputados de Morena y el Presidente serán catalogados como traidores a la patria.