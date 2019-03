Reforma educativa se votará el jueves

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que la CNTE no tiene secuestrado el recinto legislativo por lo que prevé que mañana se vote en comisiones el dictamen de la reforma educativa, y el jueves en el pleno."Mañana en la mañana se reúnen las Comisiones Unidas y habrá dictamen (de la reforma educativa), ahora ya están abiertas dos puertas. El hecho es que ya se abrió la Cámara y el jueves votamos", dijo en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.Muñoz Ledo negó que las presiones de la CNTE que han imposibilitado las sesiones de la Cámara de Diputados y en el Senado sea por una incapacidad del Estado de resolver el conflicto, señaló que este tipo de problemas no se resuelven de la noche a la mañana."Estos problemas no se resuelven en un día, puede ser en una vida o en un régimen completo".El legislador aseguró que en la Cámara de Diputados hay accesos por donde los legisladores pueden ingresar, y que ya envío un aviso de que los diputados trabajarán en el dictamen de la reforma educativa."Esto de que la Cámara va a fracasar, no; yo acabo de enviar una comunicado al Senado para decirles que nos vamos a ver el jueves".Se prevé que las Comisiones Unidas se reúnan mañana a las 10 de la mañana para dictaminar la reforma educativa.Con información de Milenio