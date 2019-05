Reforma laboral ‘amenaza’ al sector agrícola

La recién aprobada reforma laboral es una “amenaza” para el sector agroalimentario de México, aseguró el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega Valladolid.El pasado lunes, con 120 votos en favor, cero en contra y dos abstenciones, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general el dictamen de la reforma laboral que están relacionados con la justicia laboral y la libertad sindical.También se incluye la eliminación de las juntas de Conciliación y Arbitraje, que serán sustituidas por órganos jurisdicciones, el voto libre, secreto y directo para elegir a los líderes sindicales, a fin de evitar votaciones a mano alzada.La aprobación permitió cumplir con los compromisos pactados para formar parte del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que desplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) después de ratificarse en los respectivos congresos.Sin embargo, el dirigente agrícola afirmó que en este sector se encuentran preocupados porque no se autorizó la libertad sindical en la iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal.En México son sindicalizados casi 25 por ciento de los trabajadores, “pero los demás por qué no lo están. Porque hay un buen entendimiento con las empresas (…) y por eso no se me hace justo que tengan que estar obligados a pertenecer a un sindicato”.De la Vega Valladolid advirtió que la preocupación es también porque se puede tener el “efecto Tamaulipas” en el campo agrícola y “empiece a complicarnos la vida”.Esto es porque los artículos 920 y 929 de la ley dan al líder sindical la facultad de estallar la huelga y concluirla, mientras que la cláusula 937 priva a la empresa del derecho a pedir la calificación de una huelga estallada.“Nos pronunciamos por un trato justo con los trabajadores (y) por un equilibrio entre empleados y empresas, pero no por pleitos por tener los controles de los contratos colectivos”.Además, en el agro se está en desacuerdo por los perfiles de quienes se encuentran al frente de gremios sindicales como Napoleón Gómez Urrutia, quien es dirigente del sindicato minero, expuso.En tanto, el secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Federico Ovalle Vaquera, aseguró que la reforma laboral dejó marginados a más de cinco millones de trabajadores agrícolas en el país, sobre todo de la zona noroeste, regulados por sindicatos “fantasma” y contratos de protección “regenteados” por la CNC, CTM, CROC y CROM.Ellos, indicó, constituyen el segmento mayor de trabajadores mexicanos, pero también el más excluido de los derechos constitucionales y laborales, como de un salario digno, seguridad social y vivienda de interés social.“La nueva reforma laboral ni siquiera los menciona, por lo que no son preocupación para los poderes Ejecutivo y Legislativo, a pesar de que con ellos se registran las mayores violaciones a derechos laborales”, señaló.