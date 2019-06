Reforma Laboral debe mejorarse: empresarios

A casi dos meses de la entrada en vigor de la reforma laboral, las empresas buscarán el diálogo y la conciliación con sindicatos para mantener la paz laboral, coincidieron los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín; de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, José Enoch Castellanos Férez.De acuerdo con los dirigentes empresariales también llevarán a cabo jornadas de trabajo para concientizar a los dueños de empresas sobre los cambios que comprende la nueva legislación y capacitarlos en las nuevas disposiciones en la materia.“La reforma ya se dio y ahora tenemos que mirar hacia adelante. No es la reforma que nos hubiera gustado, ni la que haga al país más competitivo, pero tenemos que dar cumplimiento a ley”, señaló de Hoyos Walter.Salazar Lomelín destacó que “garantizar la paz laboral es fundamental para alcanzar el bienestar social de nuestro, país ya que permite acelerar el desarrollo industrial y comercial, lo que genera mejores fuentes de trabajo y oportunidades para los mexicanos”.El representante de la máxima cúpula empresarial señaló que se debe evitar “en lo posible” los emplazamientos a huelga, demandas de titularidad, paros ilegales, suspensión de trabajos que obstaculicen el desarrollo, siempre cuidando que no se afecten los derechos de los trabajadores.Dijo que además se debe tener en cuenta que “cualquier incremento a la remuneración del trabajo debe ser consecuencia de la mejora en la productividad, la competitividad y en el respeto de los derechos de ambas partes de la relación laboral”.De acuerdo con los dirigentes se debe seguir trabajando en la modernización del marco normativo para dar certeza a la inversión.Por ello, esperan que se concrete el Parlamento Abierto que aprobó la Cámara de Senadores para valorar opiniones del sector obrero y empresarial, así como de especialistas en el tema para impulsar modificaciones.Catellanos Férez destacó que entre los cambios más relevantes se encuentra el de la libertad sindical. “Se pide eliminar la obligatoriedad de pertenecer a un sindicato para respetar los derechos”.En cumplimiento al mandato constitucional y a las obligaciones asumidas internacionalmente, recoge los principios de los Convenios 87 y 98 de la OIT, con el objeto de garantizar la libertad de asociación y de negociación.La reforma modifica la totalidad de los artículos que hacen referencia a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para sustituirlas por Tribunales Laborales.Se incluyen diversas disposiciones que tienen por objeto evitar prácticas discriminatorias, hostigamiento y acoso, incluyendo el acoso sexual.Muchas disposiciones se refieren a la equidad de género y se intenta que los organismos patronales y sindicales cumplan con equidad de género de forma proporcional al número de trabajadores.Se amplía la protección en materia de maternidad y se establece que si el patrón decide rescindir la relación de trabajo de una mujer embarazada deberá mantener la seguridad social hasta seis meses después del parto.El artículo 390Bis quita a los trabajadores el derecho de no pertenecer a ningún sindicato. Es fundamental quitar esta limitante de la vida sindical.Los artículos 927 Fr. V y 390 Ter dejan la decisión unilateral del sindicato de estallar la huelga o diferir su fecha.No se establecen penalidades para los líderes extorsionadores que realizan paros ilegales. Es necesario incluir un artículo 1007 Bis y sancionar esa conducta, cuidando la paz laboral.El artículo 245 Bis sugiere que existan varios contratos colectivos para una sola empresa. Se requiere que cada empresa tenga el mismo contrato aplicable a todos.El artículo 154 establece la cláusula de exclusión por ingreso. La reforma debe garantizar que la contratación no se condicione a su afiliación al sindicato.Los artículos 920 y 929 otorgan al líder sindical la facultad de estallar la huelga y concluirla. Esta decisión debe ser de los trabajadores.La implementación de la reforma laboral genera dudas en el sector privado debido a que no se contemplaron los requerimientos presupuestarios que demandará la creación de un nuevo órgano administrativo, la creación de los tribunales laborales y la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.Jaime Bustamante, director jurídico para México, Caribe y Centroamérica de la consultoría especializada en capital humano ManpowerGroup, indicó que aunque se contempla un periodo de cuatros años para poner en marcha todos los cambios legislativos, se requiere un presupuesto permanente que los respalde.“En la medida que el gobierno federal no designe los recursos adecuados para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que todavía deberán de continuar operando, puedan desahogar de manera eficiente y acertada los asuntos que tienen en el tintero, se agudizará su saturación. Además se requiere contemplar un gasto adicional para crear, contratar y capacitar al personal del nuevo órgano administrativo y de los nuevos tribunales”.De acuerdo con el experto, este doble gasto deberá hacerse para poder hacer una transición en tiempo y forma. “Se requerirá contemplar un presupuesto lo antes posible, así como mucha transparencia en la asignación y utilización de los recursos para implementar las medidas que son necesarias para ejecutar la reforma, sobre todo si se considera que históricamente uno de los grandes problemas en la impartición de la justicia laboral ha sido la escasez de recursos”.