Reforma laboral es sindicalista: AIERA

“No estimula ni favorece a los trabajadores, es una reforma sindicalista, se ve que está hecha por y para los sindicatos. Esperamos y pedimos al Senado que revise y ajuste algunos artículos. Es urgente que se reformen”, dijo Mario Ricardo Hernández Saro, presidente de la Asociación de Industriales y Empreasrios de Ramos Arizpe (AIERA).Sobre la reforma laboral que espera su aprobación en el Senado de la República, el líder industrial hizo un llamado a tomar en cuenta también a los patrones y sobre todo a los trabajadores, quienes son los protagonistas de la vida económica del país.Señaló por ejemplo la necesidad de rectificar fracciones en artículos como el 390 bis, 400 bis, 927, 1007, 154, 920 y 929, donde “le dan mucho poder a los sindicatos y poco poder al trabajador”.Hernández Saro refirió, por ejemplo, que de aprobarse estas reformas en el Senado, el trabajador no tendrá la opción de afiliarse o no a un sindicato, pues de hecho estará obligado a estar agremiado. Otro de los artículos que se contrapone a la vida productiva, es la limitante que tienen los patrones para pedir la intervención a la autoridad para determinar la procedencia de una huelga, sino que se valida en automático y no hay un tiempo de respuesta.“Es una señal que mandas hacia el exterior de muy poca apertura, pega en la competitividad de las empresas, no le beneficia a nadie salvo a los sindicatos. Esta reforma estimula las huelgas y al mismo conflicto al interior de los sindicatos porque elimina la figura de los delegados. Con esta reforma, en poco tiempo vamos estar como Matamoros”, comentó.La AIERA cuenta con 160 empresas socias que generan 62 mil empleos, de los cuales arriba de 80% está sindicalizado principalmente con CTM y CROC…