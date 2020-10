Reforzarán inspección en industria por Covid

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. La Secretaría del Trabajo del Estado anunció que debido al repunte de contagios por Covid-19 en Coahuila, reforzará las inspecciones en los centros de trabajo para garantizar el cumplimiento de los protocolos de salud.



De acuerdo con un comunicado, la dependencia indicó que actualmente se está experimentando un aumento de nuevos casos de este virus, en cuyo contexto se exhorta a los trabajadores y empleados a reforzar las medidas sanitarias.



“Por nuestra parte, reforzaremos las inspecciones en los centros de trabajo a fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos de salud, y estaremos atentos en nuestros canales de comunicación para brindar información oportuna”, señaló.



La Setra recordó que la pandemia del Covid-19 aún no termina, por lo que hizo un llamado a reducir la movilidad social para no afectar la laboral, ponderando la salud de todos, para permitir conservar las fuentes de trabajo y la estabilidad económica.







Apoyo a Pymes



Por su parte, el diputado y líder sindical Jesús Berino Granados indicó que tanto los grandes centros de trabajo como las Pymes han hecho un esfuerzo económico para solventar ellos mismos las compras de equipo para procurar los protocolos.



“Hoy en día se están presentando otra serie de situaciones que han generado inquietud entre las Mipymes, y es que para tener acceso a varias industrias en el estado, se les está solicitando que cuenten con la evidencia de que sus empleados se han realizado la prueba PCR”, expresó.



Sobre ello, dijo que debido al repunte de casos, no todos están teniendo la oportunidad de ser atendidos para hacerles la prueba en el sector salud, por lo que los patrones se ven obligados a solventar también esas pruebas.