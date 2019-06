Reforzarán la denuncia contra Bours por el caso ABC

El gobierno federal busca ampliar la denuncia penal que interpuso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que analiza si el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours es el único que debe ser acusado o se incluyen a 25 ex funcionarios de los tres órdenes de gobierno que fueron vinculados con el caso. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a los padres de las víctimas a las 18 horas en Palacio Nacional, confirmó en un comunicado la Secretaría de Gobernación.Zoé Robledo, director general del IMSS, informó que para reforzar la querella presentada en mayo pasado analizan el proyecto de sentencia que hace nueve años presentó el ministro Arturo Zaldívar para sancio-nar a altos funcionarios públicos por su presunta negligencia, y que en su momento fue desechado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Mientras un grupo exigía justicia y audiencia con López Obrador, desde temprana hora, afuera de Palacio Nacional, en la conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería, el titular del Ejecutivo se comprometió a reunirse con todos los padres de las víctimas en unidad porque hay, desgraciadamente, división de los familiares y distintos abogados, distintos procesos.Por ello, instruyó a Robledo y al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, buscar a los distintos grupos de familiares para llegar a un acuerdo general.Lo que no quiero es recibir una parte y que luego me reclamen quepor qué no a otros; además, no quiero ser el factor de discordia. Al contrario, lo que quiero es que sea algo en favor de la unidad de todos, más con estas causas, dijo el mandatario federal.Anoche se informó que se había alcanzado un acuerdo para que el encuentro se diera hoy.Por la mañana, Encinas dijo que por las diferencias se acordó postergar las disculpas del Estado. Nos hemos reunido con todos, y por supuesto tiene que ser un trato igualitario, equitativo (para) todos y una solución en las mismas condiciones. No puede haber una atención de primera o de segunda para estas personas, estén agrupadas en un colectivo, tengan un asesor jurídico o estén solos trabajando como familias. La solución tiene que ser integral, en las mismas condiciones, justa para todos.López Obrador resaltó que cuidará que la denuncia interpuesta por el IMSS no se trate de una farsa o que sea para salir del paso por cuestiones del aniversario.Explicó que cuando la denuncia se ratifique ante la FGR se presentarán “muchas más pruebas para que se haga una investigación seria y haya justicia… No se trata de acusar por acusar, o de que haya venganzas o de que haya consigna, no; se trata de ser justos”, sostuvo. Se comprometió a que el Presidente ni ningún servidor público del Ejecutivo va a orientar sobre una resolución que tenga que ver con la impartición de justicia. También cuestionó que al caso se le diera uso electoral hace 10 años.Robledo dio a conocer que se aceleran las obras del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales en Hermosillo, Sonora, a fin de garantizar atención a mil 23 familias afectadas por el siniestro. Y realiza gestiones para que dos representantes de los padres estén en el consejo técnico del fideicomiso de ayudas extraordinarias para las víctimas.La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que revisará la actuación que tuvo esa misma dependencia en otras administraciones con respecto al incendio de la guardería ABC. Durante una ceremonia luctuosa realizada ayer frente a la dependencia, en la cual se guardó un minuto de silencio y seizó la bandera a media asta, la titular de la Unidad de Vinculación de la SFP con el Sistema Nacional Anticorrupción, Dálida Acosta Pimentel, ofreció unas palabras en representación de la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.La funcionaria reiteró el compromiso de la SFP de revisar la actuación que tuvo dicha secretaría en torno al incendio de la guardería.Acompañaremos a las familias durante su exigencia de reparación a través de nuestro programa de atención a víctimas de la corrupción, y estableceremos contacto inmediato con el nuevo director general del IMSS, a efecto de que todos los servicios resarcitorios sean restituidos de forma oportuna, dijo Acosta.Expuso que el incendio en la guardería de Hermosillo fue propiciado por la corrupción y por ello debe buscarse justicia.