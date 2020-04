Reforzarán normas si continúa movimiento en PN

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Bres Garza declaró que las medidas preventivas por el COVID-19 empezarán a endurecerse más, especialmente en salidas no esenciales por parte de la ciudadanía, quienes hasta podrían ser arrestados en caso de no cumplir con el #Quedateencasa



Indicó que se valorará el comportamiento de la sociedad nigropetense, y si no se llega a una baja importante en la movilidad, se podrían implementar filtros que verifiquen el motivo de las salidas de cada ciudadano.



Así mismo, recordó a la población que el cubre bocas no es un artículo que permita estar rondando libremente en las calles, sino que se utiliza como apoyo al realizar tareas esenciales como ir a la farmacias, supermercado o al trabajo, siempre tratando de realizarlo de manera solitaria.



Finalmente, indicó que los próximos 17 días serán críticos para el futuro de la pandemia, por lo que volvió a pedir a la población que se mantenga en casa, ya que depende directamente de las acciones de la comunidad.