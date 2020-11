Reforzarán operativos por temporada alta en derrama económica

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Por la gran derrama económica que genera la temporada decembrina, el municipio de Piedras Negras reforzará los operativos de vigilancia COVID, especialmente en restaurantes, bares y domicilios con fiestas privadas, reconoció el secretario del ayuntamiento, Efraín Rogelio García.



Manifestó que la intención no es enviar a inspectores a todos los reportes de reuniones que se reciben en horarios nocturnos, por lo que exhortó a la población a seguir con la recomendación de quedarse en casa o no sobrepasar el límite permitido.



Por otro lado, indicó que por el momento no han ocurrido nuevas clausuras, además de aquellas que ya se anunciaron, sin embargo estarán al pendiente que se cumpla, principalmente en aquellos restaurantes-bares y cantinas.