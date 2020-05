Reforzarán sanitización en espacios públicos de Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- A partir de este lunes, la Dirección de Protección Civil y Bomberos redoblará las actividades de sanitización en espacios públicos y privados en este municipio, para reducir el riesgo de contagio por coronavirus.



El director Francisco Sánchez Aguirre explicó que, una vez que se reinicie la actividad laboral en varios sectores productivos, aumentará la posibilidad de contraer el padecimiento por la movilidad social.



“Todos los días, sin excepción, a las 6 de la mañana salen los compañeros a sanitizar los espacios públicos, abiertos y cerrados: los cajeros de los bancos, la Central de Autobuses, las paradas de los autobuses, el cajero de CFE, el cajero del cable”.



Los cajeros automáticos son sanitizados en el interior y exterior, incluyendo los pasamanos.



“Esos operativos los vamos a reforzar haciéndolos ya no nada más en la mañana, sino también en las tardes, vamos a dar otra vuelta para dar otro recorrido y sanitizar. ¿Qué va a pasar ahora a partir del día primero? Pues que no nada más vamos a ir en las mañanas, también vamos a ir en las tardes”.





Funerarias y mercados



Además, evaluarán la operación de las funerarias y los mercados para determinar cómo los apoyarán en las labores de sanitización, en una labor coordinada con las autoridades municipales y la misma sociedad, con el respaldo del alcalde José María Morales Padilla.



“Es un operativo muy grande para sanitizar. Por ejemplo, Servicios Primarios todos los días sale a sanitizar calles, banquetas y diferentes lugares, con un esfuerzo muy importante de toda la Administración”.



Aclaró que, aunque se reabren varias actividades productivas y comerciales, no quiere decir que todo vuelve a la normalidad en este municipio.



“No, para nada. Necesitamos aprender a vivir con el coronavirus, no se ha ido, está presente, estamos en una fase muy crítica, en la Fase 3 donde hay muchos contagios, por eso es muy importante no bajar la guardia, nunca quitarnos el cubrebocas, es de uso obligatorio, la sana distancia, el lavado constante de manos”.



“Son las recomendaciones que la Secretaría de Salud de los tres órdenes de Gobierno nos ha hecho desde hace mucho tiempo, desde febrero más o menos”, refirió.