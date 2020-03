Reforzarán vigilancia en AICM por Covid-19

Escuchar Nota

Ante la inminente transición a la fase 2 en la transmisión delen México, el gobierno de la Ciudad de México anunció reforzar las medidas para ubicar posibles casos de portadores del coronavirus en la Unidad Sanitaria Internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, anunció la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.Acompañada de la secretaría de Salud local, Olivia López Arellano, informó que se duplicarán las cámaras termosensibles y las brigadas de personal para ubicar e informar a los pasajeros con sintomatología sospechosa.La titular de Salud de la CDMX, Olivia López Arellano, especificó que se duplicará la brigada a 80 personas, que trabajan en grupos de 6 en cada viaje que arriba en la CDMX se compraría el doble de cámaras termosensibles para llegar a 6.La jefa de gobierno enfatizó que el país se encuentra en fase 1, por lo que pidió a la población no creer en falsa información sobre una sobre exposición de riesgos sanitarios.Claudia Sheinbaum reiteró la posición del subsecretario de Prevención del gobierno Federal, Hugo López-Gatell, de no suspender el festival Vive Latino. Señaló que no hay riesgo y no existe la necesidad de afectar la derrama económica que representa.